Polizei beobachtet Drogendealer, dann geht alles ganz schnell

Köln - In einem der beliebtesten Viertel Kölns hat die Polizei am Mittwoch einen mutmaßlichen Dealer auf frischer Tat ertappt, kurz darauf klickten die Handschellen.

Die Polizei schnappte sich den 34-Jährigen und nahm ihn wegen mutmaßlichen Drogendeals fest. (Symbolfoto) © 1233rf/footoo

Im Detail geht es um einen 34-Jährigen, den die Beamten gegen 14.30 Uhr in der Altstadt dabei beobachtet hatten, wie er anderen Personen kleine Drogenportionen übergab und im Gegenzug Bargeld einsteckte.

Bei der darauffolgenden Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte schließlich Heroin, Bargeld, leere Kleinverschlusstütchen, Konsumutensilien und ein Handy.