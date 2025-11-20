Polizei beobachtet Drogendealer, dann geht alles ganz schnell
Köln - In einem der beliebtesten Viertel Kölns hat die Polizei am Mittwoch einen mutmaßlichen Dealer auf frischer Tat ertappt, kurz darauf klickten die Handschellen.
Im Detail geht es um einen 34-Jährigen, den die Beamten gegen 14.30 Uhr in der Altstadt dabei beobachtet hatten, wie er anderen Personen kleine Drogenportionen übergab und im Gegenzug Bargeld einsteckte.
Bei der darauffolgenden Durchsuchung des Mannes fanden die Einsatzkräfte schließlich Heroin, Bargeld, leere Kleinverschlusstütchen, Konsumutensilien und ein Handy.
Wie aus einer offiziellen Mitteilung hervorgeht, war der Übeltäter in der Vergangenheit bereits wegen mehrerer Drogendelikte in Erscheinung getreten. Außerdem steckt der 34-Jährige derzeit noch in der Bewährungszeit aus einer zuvor kassierten Freiheitsstrafe.
Titelfoto: 1233rf/footoo