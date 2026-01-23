Kokain im Keller der Eltern versteckt: Polizei nimmt jugendlichen Dealer hoch

Köln - Einsatzkräfte der Polizei haben am Freitag die elterliche Wohnung eines mutmaßlichen Drogendealers (16) in Köln -Ostheim durchsucht und dabei einen dicken Fang gemacht.

Die Kölner Polizei wurde durch sein auffälliges Verhalten auf den Minderjährigen aufmerksam. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei berichtet, fanden die Ordnungshüter in den Kellerräumen des Wohnhauses Kokain, mehrere tausend Euro in bar sowie eine hochwertige Luxusuhr.

Zuvor waren die Beamten gegen 14.30 Uhr auf der Frankfurter Straße auf den Teenager aufmerksam geworden, weil dieser sich auffällig nervös verhielt.

Bei der anschließenden Durchsuchung des jungen Mannes stellten die Einsatzkräfte dann neben einigen Portionen verkaufsfertigem Kokain auch Cannabis und eine größere Menge Bargeld.

Zudem hatte sich der 16-Jährige ein Jagdmesser mit einer rund 20 Zentimeter langen Klinge um den Oberschenkel gebunden.