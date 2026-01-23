Kokain im Keller der Eltern versteckt: Polizei nimmt jugendlichen Dealer hoch

Einsatzkräfte der Polizei haben am Freitag die Wohnung eines Drogendealers in Köln-Ostheim durchsucht und dabei Kokain, Bargeld und eine Luxusuhr gefunden.

Von Jonas Reihl

Köln - Einsatzkräfte der Polizei haben am Freitag die elterliche Wohnung eines mutmaßlichen Drogendealers (16) in Köln-Ostheim durchsucht und dabei einen dicken Fang gemacht.

Die Kölner Polizei wurde durch sein auffälliges Verhalten auf den Minderjährigen aufmerksam. (Symbolbild)
Die Kölner Polizei wurde durch sein auffälliges Verhalten auf den Minderjährigen aufmerksam. (Symbolbild)  © Jens Kalaene/dpa

Wie die Polizei berichtet, fanden die Ordnungshüter in den Kellerräumen des Wohnhauses Kokain, mehrere tausend Euro in bar sowie eine hochwertige Luxusuhr.

Zuvor waren die Beamten gegen 14.30 Uhr auf der Frankfurter Straße auf den Teenager aufmerksam geworden, weil dieser sich auffällig nervös verhielt.

Bei der anschließenden Durchsuchung des jungen Mannes stellten die Einsatzkräfte dann neben einigen Portionen verkaufsfertigem Kokain auch Cannabis und eine größere Menge Bargeld.

Köln: Schüsse auf Tankstellengelände in Köln: Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Köln Crime Schüsse auf Tankstellengelände in Köln: Polizist bei Einsatz schwer verletzt

Zudem hatte sich der 16-Jährige ein Jagdmesser mit einer rund 20 Zentimeter langen Klinge um den Oberschenkel gebunden.

Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen fanden die Beamten unter anderem verkaufsfertiges Kokain. (Symbolbild)
Bei der Durchsuchung des 16-Jährigen fanden die Beamten unter anderem verkaufsfertiges Kokain. (Symbolbild)  © Marcus Brandt/dpa

Ein Richter ordnete anschließend die Wohnungsdurchsuchung an. Die weiteren Ermittlungen liegen nun beim zuständigen Kommissariat für jugendliche Intensivtäter.

Titelfoto: Bildmontage: Jens Kalaene/dpa, Marcus Brandt/dpa

Mehr zum Thema Köln Crime: