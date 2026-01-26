Wegen Luxusuhr am Handgelenk: Duo sticht 22-Jährigen vor Einkaufszentrum nieder

Köln - Bei einer Messerattacke in Köln ist ein 22-Jähriger am vergangenen Wochenende schwer verletzt worden. Die Polizei fahndet nach den Angreifern und ist auf der Suche nach Zeugen.

Die Kriminalpolizei fahndet nach zwei jungen Männern, die den 22-Jährigen mit einem Messer schwer verletzt und beraubt haben sollen. (Symbolfoto) © 123rf/lukassek

Wie ein Sprecher der Kölner Polizei am Montag schilderte, hatte sich die Tat am Samstagabend gegen 21.45 Uhr auf der Aachener Straße in Höhe des "Rhein-Center" abgespielt.

Demnach soll der 22-Jährige dort von zwei augenscheinlich jungen Männern mit Messerstichen schwer verletzt worden sein, ehe das Duo ihm seine hochwertige Luxusuhr geraubt habe.

Rettungskräfte kümmerten sich nach dem Überfall um den Schwerverletzten und brachten ihn in eine Klinik, wo er notoperiert werden musste.

Die Kriminalpolizei nahm unterdessen Ermittlungen auf und ist in diesem Zusammenhang auch auf der Suche nach Zeugen.

Die beiden Tatverdächtigen wurden auf ein Alter zwischen 20 und 25 Jahren geschätzt.