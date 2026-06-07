Polizei Köln jagt Auto-Brandstifter: Tatort-Bilder zeigen perfides Vorgehen der Feuerteufel

Insgesamt sieben Fahrzeuge brannten am Wochenende in Köln teilweise komplett aus. © Daniel Evers

Offiziellen Infos der Polizei zufolge seien zunächst in der Nacht zu Samstag zwischen 1.30 Uhr und 3.30 Uhr sechs brennende Autos auf der Rather Straße, der Stollwerkstraße, der Neuen Straße und im Ensener Weg gemeldet worden.

"Die Fahrzeuge sind zum Teil vollständig ausgebrannt", berichtet die Polizei.

Nur eine Nacht später - in der Nacht zum Sonntag - sei dann ein weiteres brennendes Auto gemeldet worden. Diesmal um 0.45 Uhr - erneut in der Rather Straße.

Insgesamt seien Autos und ein Wohnmobil "unterschiedlicher Hersteller" von der Brandserie betroffen gewesen, führt die Behörde aus.

Wie die Täter vorgegangen sind, ist ebenso wie das Motiv noch unklar. Bilder von den ausgebrannten Wagen zeigen jedoch, dass versucht wurde, die Tanks der Fahrzeuge in Brand zu stecken.