Polizei Köln jagt Auto-Brandstifter: Tatort-Bilder zeigen perfides Vorgehen der Feuerteufel

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Am Wochenende sind in zwei Nächten insgesamt sieben Autos angezündet worden. Die Polizei sucht deshalb nach Zeugen, um den Brandstiftern das Handwerk zu legen!

Von Michael Kneifler, Tobias Kremer

Köln - Die Polizei Köln sucht aktuell nach unbekannten Feuerteufeln!

Insgesamt sieben Fahrzeuge brannten am Wochenende in Köln teilweise komplett aus.
Insgesamt sieben Fahrzeuge brannten am Wochenende in Köln teilweise komplett aus.  © Daniel Evers

Offiziellen Infos der Polizei zufolge seien zunächst in der Nacht zu Samstag zwischen 1.30 Uhr und 3.30 Uhr sechs brennende Autos auf der Rather Straße, der Stollwerkstraße, der Neuen Straße und im Ensener Weg gemeldet worden.

"Die Fahrzeuge sind zum Teil vollständig ausgebrannt", berichtet die Polizei.

Nur eine Nacht später - in der Nacht zum Sonntag - sei dann ein weiteres brennendes Auto gemeldet worden. Diesmal um 0.45 Uhr - erneut in der Rather Straße.

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Insgesamt seien Autos und ein Wohnmobil "unterschiedlicher Hersteller" von der Brandserie betroffen gewesen, führt die Behörde aus.

Wie die Täter vorgegangen sind, ist ebenso wie das Motiv noch unklar. Bilder von den ausgebrannten Wagen zeigen jedoch, dass versucht wurde, die Tanks der Fahrzeuge in Brand zu stecken.

Fotos von den Tatorten zeigen, dass die Feuerteufel versuchten, die Fahrzeugtanks in Brand zu stecken.
Fotos von den Tatorten zeigen, dass die Feuerteufel versuchten, die Fahrzeugtanks in Brand zu stecken.  © Bildmontage: Daniel Evers (2)
Ein Wohnmobil brannte vollständig aus.
Ein Wohnmobil brannte vollständig aus.  © Daniel Evers

Kölner Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Von den Feuerteufeln fehlt momentan noch jede Spur. Um den Übeltätern schnellstmöglich auf die Schliche zu kommen, sind die Beamten auf Hinweise angewiesen.

Sämtliche verdächtige Beobachtungen oder andere nützliche Infos können sowohl unter der Rufnummer 02212290 als auch per E-Mail an die Kölner Polizei durchgegeben werden.

Erstmeldung: 7. Juni, 13.58 Uhr; zuletzt aktualisiert: 7. Juni, 16.58 Uhr

Titelfoto: Daniel Evers

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