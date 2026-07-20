Polizei schnappt mutmaßlichen Dealer am Neumarkt

Köln - Ein 41-jähriger Mann wurde am Wochenende am Neumarkt in der Kölner Innenstadt festgenommen. Er soll mutmaßlich mit Drogen gedealt haben.

Unter anderem über 10.000 Euro Bargeld, diverse Drogen und einen Baseballschläger fanden die Beamten in der Wohnunterkunft des Mannes. © Polizeipräsidium Köln

Der Verdächtige war Ermittlern des Einsatztrupps "Präsenz" am Samstagmorgen aufgefallen, als dieser als Beifahrer in einem VW Golf in der Lungengasse unterwegs war. Das berichtet die Polizei am Montag.

Demnach hätten die Einsatzkräfte das Fahrzeug gestoppt und bei der Durchsuchung des Rucksacks des Mannes rund 20 Gramm Betäubungsmittel in zwei Briefumschlägen sowie Pfefferspray gefunden.

Anschließend fuhren die Beamten in die temporäre Wohnunterkunft des Beschuldigten, um auch hier nach verbotenen Gegenständen zu suchen.

Mit Erfolg: In der Wohnung in der Achterstraße im Stadtteil Altstadt-Süd fanden sie rund eineinhalb Kilogramm synthetische Drogen, mehr als 10.000 Euro Bargeld, 15 Handys, drei Laptops und einen Baseballschläger.