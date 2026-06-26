Polizei warnt: Mit diesen neuen Maschen wollen Trickdiebe an euer Geld

Köln - In Köln treiben aktuell Trickdiebe ihr Unwesen und werden dabei immer erfinderischer. Die Polizei warnt jetzt vor einer ganzen Reihe neuer Betrugsmaschen, die vor allem ältere Menschen treffen.

Die Polizei Köln warnt vor immer neuen Trickbetrugsmaschen im gesamten Stadtgebiet. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Zwar haben aufmerksame Kölner in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag mehrere "Schockanrufe" und falsche Polizisten am Telefon entlarvt, doch gleichzeitig registrieren die Ermittler über die Woche verteilt zahlreiche vollendete Taten direkt an der Haustür.

Neben bekannten Tricks wie dem falschen Handwerker setzen die Täter inzwischen auch auf neue Geschichten.

Die Polizei beschreibt unter anderem Fälle, in denen sich Täter als angebliche Versicherungsmitarbeiter oder Polizisten ausgeben, um Wohnungen zu betreten.

Auch die Rolle als angeblicher Nachbar oder ehemalige Bekannte tauche vermehrt bei angezeigten Betrugsfällen auf.