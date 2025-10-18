Polizei will Audi RS Q3 kontrollieren - wenig später machen Beamte krassen Fund

Köln - Nach einer Verfolgungsjagd haben Polizisten in Köln vier mutmaßliche Diebe festgenommen, bei denen die Beamten nicht nur Sturmhauben und Goldschmuck fanden, sondern auch jede Menge Bargeld. Die Männer kamen vor den Haftrichter.

Mehrere Streifenteams stellten die flüchtenden Männer und nahmen sie fest. (Symbolbild) © Rolf Vennenbernd/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, wollten Streifenpolizisten am Donnerstag gegen 16.15 Uhr auf der Dillenburger Straße in Kalk einen mit vier Männern besetzten Audi RS Q3 kontrollieren, der Fahrer trat jedoch das Gaspedal durch und flüchtete.

Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf und stellten die vier Männer im Alter von 22, 25, 27 und 32 Jahren schließlich mit mehreren Streifenteams, nachdem diese auf der Ostheimer Straße aus dem Auto gesprungen waren. Anschließend klickten die Handschellen.

In dem Wagen entdeckten die Ordnungshüter dann auch den Grund für den Fluchtversuch, denn neben Goldschmuck hatte das Quartett auch zwei Sturmhauben und jede Menge Bargeld mit sich geführt. "Auch der Versuch eines der Festgenommen, eine Tasche mit mehr als 41.000 Euro unter einem Auto zu verstecken, blieb den Blicken der Polizisten nicht verborgen", schilderte der Sprecher.



In einer Monteurwohnung im Stadtteil Gremberg, die von den aus Italien und Frankreich stammenden Männern genutzt wurde, stellten die Polizisten weiteren hochwertigen Schmuck sowie Luxusuhren im Schätzwert von rund 25.000 Euro und rund 52.000 Euro sicher, die in Koffern mit doppeltem Boden versteckt waren.