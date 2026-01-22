Schüsse auf Tankstellengelände in Köln: Polizist bei Einsatz schwer verletzt
Köln - In der Nacht zu Donnerstag ist ein Polizist in Köln bei einem Einsatz am Verteilerkreis an der A555 schwer verletzt worden.
Wie die Kölner Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung berichteten, wollten Zivilkräfte gegen Mitternacht auf dem Tankstellengelände am Verteilerkreis zwei Männer (29 und 41 Jahre) kontrollieren und festnehmen, die mit einem Hyundai i10 unterwegs waren. Zuvor hatte es demnach Ermittlungen gegen das Duo wegen des Verdachts von Einbruchsdiebstählen gegeben.
Angesichts der sich nähernden Beamten hatte der Hyundai-Fahrer jedoch plötzlich Gas gegeben, einen Polizisten angefahren und dabei schwer verletzt, woraufhin die Ordnungshüter mehrere Schüsse auf das Tatfahrzeug abgaben.
Den Verdächtigen gelang dennoch zunächst die Flucht über die Bonner Straße Richtung Innenstadt, nachdem sie neben einem auf dem Gelände abgestellten Wagen auch die Glasfront der dortigen "Burger King"-Filiale stark beschädigt hatten.
Während der an den Beinen schwer verletzte Beamte in eine Klinik kam, wo er stationär aufgenommen wurde, stellten die flüchtigen Täter den beschädigten Kleinwagen nach wenigen hundert Metern in einem Baustellenbereich ab und setzten ihre Flucht zu Fuß fort.
Hubschrauber und Diensthund im Einsatz: Kölner Polizei fahndet mit Großaufgebot nach Duo
Kurz darauf, gegen 2.50 Uhr, stellte die Polizei die Verdächtigen dann im Bereich der innerstädtischen Straße Am Leystapel, nachdem mit einem großen Aufgebot nach dem Duo gefahndet wurde. Neben zahlreichen Kräften kamen dabei unter anderem auch ein Hubschrauber und ein Diensthund zum Einsatz, wie es hieß.
Die Kölner Kripo hat eine Mordkommission eingerichtet. Die Ermittlungen dauern vorerst noch an.
Erstmeldung vom 22. Januar, 8.15 Uhr; zuletzt aktualisiert um 13.56 Uhr.
