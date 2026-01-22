Schüsse auf Tankstellengelände in Köln: Polizist bei Einsatz schwer verletzt

Köln - In der Nacht zu Donnerstag ist ein Polizist in Köln bei einem Einsatz am Verteilerkreis an der A555 schwer verletzt worden.

Die Polizei wollte in der Nacht zu Donnerstag einen Autofahrer an der Tankstelle am Bonner Verteilerkreis kontrollieren. © -/NonstopNews/dpa

Wie die Kölner Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag in einer gemeinsamen Mitteilung berichteten, wollten Zivilkräfte gegen Mitternacht auf dem Tankstellengelände am Verteilerkreis zwei Männer (29 und 41 Jahre) kontrollieren und festnehmen, die mit einem Hyundai i10 unterwegs waren. Zuvor hatte es demnach Ermittlungen gegen das Duo wegen des Verdachts von Einbruchsdiebstählen gegeben.

Angesichts der sich nähernden Beamten hatte der Hyundai-Fahrer jedoch plötzlich Gas gegeben, einen Polizisten angefahren und dabei schwer verletzt, woraufhin die Ordnungshüter mehrere Schüsse auf das Tatfahrzeug abgaben.

Den Verdächtigen gelang dennoch zunächst die Flucht über die Bonner Straße Richtung Innenstadt, nachdem sie neben einem auf dem Gelände abgestellten Wagen auch die Glasfront der dortigen "Burger King"-Filiale stark beschädigt hatten.

Während der an den Beinen schwer verletzte Beamte in eine Klinik kam, wo er stationär aufgenommen wurde, stellten die flüchtigen Täter den beschädigten Kleinwagen nach wenigen hundert Metern in einem Baustellenbereich ab und setzten ihre Flucht zu Fuß fort.