Schießerei auf offener Straße in Köln: Mindestens vier Menschen teils schwer verletzt

Köln - Großeinsatz der Kölner Polizei: Mindestens vier Menschen sind am Montagabend in Mülheim durch Schüsse zum Teil schwer verletzt worden.

Die Polizei war am Montagabend mit starken Kräften in Mülheim im Einsatz. © Daniel Evers

Nach Angaben der Polizei alarmierten Zeugen gegen 22 Uhr den Notruf, nachdem sie die Schüsse rund um die Aral-Tankstelle auf der Berliner Straße gehört hatten. Zuvor soll es demnach zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen gekommen sein.

Die vier Verletzten wurden durch Rettungskräfte in Krankenhäuser gebracht, wo sie nun behandelt werden.

Der Bereich rund um den Tatort auf der Berliner Straße wurde noch in der Nacht weiträumig abgesperrt. Die Kölner Kriminalpolizei war vor Ort, um Zeugen zu befragen sowie Spuren an der Tankstelle zu sichern.