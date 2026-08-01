Heftige Szenen vor Kiosk: E-Scooter-Fahrer angeschossen, Fahndung nach Täter läuft

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Vor einem Kiosk in Köln fallen mehrere Schüsse auf einen E-Scooter-Fahrer - der bleibt mutmaßlich unverletzt. Die Suche nach Täter und Opfer läuft.

Von Ina Welter

Köln - Ein bislang unbekannter Täter hat am Freitagabend in Köln mehrere Schüsse auf einen E-Scooter-Fahrer abgegeben. 

In Köln wurde ein E-Scooter-Fahrer beschossen. (Symbolbild)
In Köln wurde ein E-Scooter-Fahrer beschossen. (Symbolbild)  © Hannes P Albert/dpa

Nach bisherigem Kenntnisstand blieb der Fahrer unverletzt - die Fahndung nach dem Tatverdächtigen läuft, wie die Polizei mitteilte. 

Demnach habe der Täter gegen 22.15 Uhr vor einem Kiosk auf der Würzburger Straße im Stadtteil Vingst mehrere Schüsse in Richtung des E-Scooter-Fahrers abgegeben.

Der bislang ebenfalls unbekannte Fahrer sei ersten Zeugenhinweisen zufolge in Richtung eines Spielplatzes geflüchtet. Der Tatverdächtige soll mit einem weiteren Mann in dieselbe Richtung gelaufen sein.

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Vor dem Kiosk wurden mehrere Patronenhülsen sichergestellt, wie die Polizei mitteilte.

Der Bereich wurde weiträumig abgesperrt. Die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts laufen - die Hintergründe der Tat sind bislang unklar.

Titelfoto: Hannes P Albert/dpa

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