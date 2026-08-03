Verfolgungsjagd in Köln: Mann auf Drogen will vor Polizei flüchten

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In Köln hat die Polizei am Wochenende einen Mann aus dem Verkehr gezogen, der mitten in der Nacht vor den Einsatzkräften geflüchtet war.

Von Maurice Hossinger

Köln - Ein 30-Jähriger hat in der Nacht zum Samstag die Kölner Polizei zum Narren halten wollen und am Ende trotzdem den Kürzeren gezogen.

Die Polizei konnte den 30-Jährigen nach anfänglichen Schwierigkeiten aus dem Verkehr ziehen. (Symbolfoto)
Die Polizei konnte den 30-Jährigen nach anfänglichen Schwierigkeiten aus dem Verkehr ziehen. (Symbolfoto)  © Jens Büttner/dpa

Laut offizieller Mitteilung der Beamten habe man den Mann in seinem Smart gegen 1.20 Uhr auf der Robert-Perthel-Straße kontrollieren wollen, weil ein Fahrradträger das hintere Nummernschild komplett verdeckt hatte.

Kaum stiegen die Einsatzkräfte aus dem Auto, ging der 30-Jährige aufs Gas und brauste Richtung Allensteiner Straße davon.

Kurz darauf war seine Flucht aber beendet und die Polizei konnte ihn stellen. Beim Check seiner Daten fiel allerdings auf, dass gegen den Mann nicht nur ein Haftbefehl vorlag, sondern auch, dass er ohne Führerschein unterwegs gewesen war.

Ein an Ort und Stelle durchgeführter Drogentest fiel obendrein auch noch positiv auf Kokain aus.

Die Ermittlungen dauern an.

Titelfoto: Jens Büttner/dpa

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