Hilflosen Rentner (82) aus Wohnung gelockt, brutal geschlagen und ausgeraubt: Polizei sucht Täter!

Köln - Mit einem simplen Trick haben am Donnerstagabend drei Männer einen Rentner (82) aus dessen Wohnung gelockt und ihn anschließend beklaut.

Die Polizei sucht derzeit dringend nach Hinweisen, um den Tätern auf die Schliche zu kommen. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Stattgefunden hat die Tat um kurz nach 23 Uhr in der Rochusstraße - gegenüber der JVA Köln.

Demnach soll das Trio zunächst an der Wohnungstür geklingelt und ihm daraufhin vorgegaukelt haben, dass sein Auto beschädigt worden sei.

Innerhalb von Sekunden drängten die Männer den 82-Jährigen schließlich in den Flur des Hauses, stießen ihn zu Boden und schlugen mehrfach auf den wehrlosen Rentner ein.

Ersten Ermittlungen zufolge soll einer der Täter den Senior sogar noch mit einem Messer bedroht haben, während seine Komplizen sämtliche Räume der Wohnung nach Beute durchsuchten.

Die Polizei sucht daher nach Zeugen, die dringende Hinweise zur Tat liefern können. Die Tatverdächtigen werden folgendermaßen beschrieben: