Schocktat an Karneval: Jugendliche in Dixi-Klo vergewaltigt - Polizei fahndet nach Täter

Köln - Immer wieder wird der Kölner Karneval von Gewalttaten überschattet. Auch am Wochenende ist es zu mehreren Delikten in der Domstadt gekommen.

Die schreckliche Tat soll sich an Karnevalssamstag in einem Dixi-Klo an der Roonstraße ereignet haben. (Symbolbild) © Oliver Berg/dpa

Wie die Polizei in ihrer vorläufigen Einsatzbilanz für Samstag mitteilt, wurde eine Jugendliche offenbar egen 18 Uhr in einem Dixi-Klo an der Roonstraße Opfer einer Vergewaltigung.

Der Täter wird als circa 1,70 Meter bis 1,75 Meter groß und schmal beschrieben. Er soll seine schwarzen Haare in einem sogenannten Boxer-Haarschnitt getragen haben und komplett in schwarz gekleidet gewesen sein.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu dem Fall aufgenommen und sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Wenig später, gegen 19.10 Uhr, kam es vor einem Kiosk am Hohenstaufenring zudem zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mindestens fünf Männern im Alter von 22 bis 41 Jahren. Die Ursache ist noch unklar.