Schocktat in Köln: Zimmergenosse soll Senior auf Intensivstation getötet haben

Köln - Schocktat in einem Kölner Krankenhaus: Ein 32-Jähriger soll seinen Zimmergenossen (75) auf der Intensivstation im Linksrheinischen getötet haben. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

Der 32-Jährige lag gemeinsam mit dem Senior auf der Intensivstation einer Kölner Klinik. (Symbolfoto) © Sina Schuldt/dpa

Dem Mann wird vorgeworfen, um kurz nach Mitternacht am frühen Samstagmorgen auf die Beatmungsgeräte des Seniors, der in einem Bett neben ihm lag, eingewirkt zu haben.

Trotz sofort eingeleiteter Notfallmaßnahmen des Klinikpersonals konnte der 75-Jährige nicht mehr gerettet werden; er verstarb kurz darauf.

Der 32-Jährige wurde derweil vom Personal auf der Station festgehalten, bis die Einsatzkräfte der inzwischen alarmierten Polizei eintrafen und ihn in eine andere Klinik verlegten.

Am Sonntag hat das Amtsgericht Köln dann die vorläufige Unterbringung des Mannes in einer Entziehungsanstalt angeordnet, da konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen würden, dass er die Tat im Alkoholrausch begangen haben könnte.