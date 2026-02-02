Angriff auf Kölner Wohnhaus! Mutter und Sohn plötzlich unter Beschuss

In Köln-Westhoven ist in der Nacht zu Montag auf ein Einfamilienhaus geschossen worden. Wer hat davon etwas mitbekommen?

Von Maurice Hossinger

Köln - In Köln-Westhoven ist in der Nacht zu Montag offenbar mehrfach auf ein Einfamilienhaus in der Oberstraße geschossen worden.

Die Polizei sucht aktuell nach Zeugen, welche Hinweise zur Tat geben können. (Symbolbild)  © Monika Skolimowska/dpa

Nach Angaben der Polizei sollen die Schüsse gegen 3.15 Uhr abgefeuert worden sein, heißt es.

Demnach habe ein bislang Unbekannter auf ein Fenster in der ersten Etage gezielt. Zum Zeitpunkt der Schüsse seien nur eine 36-Jährige und ihr Sohn (8) im Haus gewesen.

Der Tatverdächtige machte sich blitzschnell aus dem Staub, von ihm fehlt derweil jede Spur.

Helfen sollen nun dringend gesuchte Zeugen, die von den Schüssen etwas mitbekommen haben und Hinweise auf den Täter geben können.

Hinweise aller Art nimmt die Kölner Polizei unter 02212290 oder per E-Mail an [email protected] entgegen.

