Großer Drogenfund in Kölner Wohnung: Zeuge bringt Polizei auf die Spur

Köln - Dank eines aufmerksamen Passanten hat die Polizei Köln am Dienstagmittag in der Innenstadt einen mutmaßlichen Drogendealer (27) aus dem Verkehr gezogen.

In der Kölner Wohnung fanden die Ermittler unter anderem mehrere Kilogramm Cannabis, Haschisch, Bargeld sowie mehrere Schusswaffen. © Polizei Köln

Der Zeuge hatte laut Polizei beobachtet, dass in der Hochstadenstraße offenbar mit Drogen gehandelt wird und sofort die Beamten informiert.

Zivilbeamte waren kurze Zeit später vor Ort und konnten einen 27-Jährigen tatsächlich dabei erwischen, wie er gerade eine Wohnung verließ und sich mit einem "Kunden" traf.

Der Ablauf war offenbar eindeutig: Geld gegen Drogen, mitten auf offener Straße. Danach griffen die Ermittler sofort zu und kontrollierten beide Männer.

Während der mutmaßliche Käufer nach der Personalienaufnahme wieder gehen durfte, endete der Tag für den 27-Jährigen im Polizeigewahrsam.

Und damit nicht genug: Bei einer anschließenden Durchsuchung der Wohnung in der Hochstadenstraße machten die Beamten einen größeren Fund.