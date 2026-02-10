Gerade mal 14 und 17 Jahre alt: Polizei schnappt Teenie-Diebe

Köln - Schneller Fahndungserfolg in Köln : Dank Videoaufzeichnungen hat die Polizei zwei jugendliche mutmaßliche Diebe geschnappt. Die beiden sollen innerhalb weniger Stunden mehrfach zugeschlagen haben.

Die Polizei nahm zwei jugendliche im Alter von 14 und 17 Jahren nach einer mutmaßlichen Diebstahlserie fest. (Symbolbild) © Andreas Arnold/dpa

Wie die Beamten mitteilen, haben Ermittler am Montag zwei Teenies im Alter von 14 und 17 Jahren vorläufig festgenommen.

Sie stehen im Verdacht, am Sonntag (8. Februar) innerhalb weniger Stunden mindestens fünf Eigentumsdelikte im Kölner Stadtgebiet begangen zu haben.

Möglich machte den schnellen Zugriff vor allem die Auswertung von Überwachungsvideos, unter anderem rund um den Hauptbahnhof.

Hier suchten sich die beiden Jungs gegen 2.15 Uhr einen 21-jährigen Passanten aus. Während der 14-Jährige den Mann mit einer Tanz-Masche ablenkte und festhielt, riss ihm der 17-Jährige eine Goldkette vom Hals.

Am Morgen darauf schlugen die beiden erneut zu, diesmal in einem Kiosk am Mauritiuswall in der Innenstadt. Dort folgten sie einem 36-jährigen Kölner bis zu seiner Wohnanschrift und rissen ihm ebenfalls eine Kette vom Hals, bevor beide in Richtung Lentpark flohen.