Razzia in Köln: SEK-Festnahme nach blutigem Wohnungsraub

Köln - Großeinsatz in Köln am frühen Mittwochmorgen! Nach einem heftigen Raubüberfall im Oktober hat die Kölner Polizei mit der Unterstützung von Spezialeinheiten gleich drei Wohnungen in Mülheim, Buchforst und Leverkusen-Rheindorf durchsucht.

Die Polizei stürmte mithilfe des SEK am Mittwochmorgen drei Wohnungen der zwei mutmaßlichen Räuber. (Symbolfoto) © Uwe Anspach/dpa

Vier Unbekannte waren in der Nacht auf den 14. Oktober in die Innenstadtwohnung eines 20-Jährigen eingedrungen. Die Männer brachen die Tür auf, prügelten auf ihr Opfer ein und hielten ihm eine schwarze Pistole ins Gesicht.

Am Ende zwangen sie den jungen Mann mehrere tausend Euro Bargeld herauszurücken. Der 20-Jährige musste mit schweren Gesichtsverletzungen ins Krankenhaus.

Laut Polizei konnten nun nach intensiver Ermittlungsarbeit zwei Verdächtige identifiziert werden.

In den Wohnungen der beiden mutmaßlichen Räuber (29, 30) stellten die Ermittler am Morgen des 3. Dezember mehrere Handys und Sturmhauben sicher.