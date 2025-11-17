Tatort Hauptbahnhof und Messe: Polizei gabelt gesuchte Straftäter auf
Köln - Sowohl am Hauptbahnhof als auch in Köln-Deutz sind der Polizei zuletzt zwei gesuchte Straftäter ins Netz gegangen.
Den Startschuss gab am Samstag ein 35-Jähriger aus Kamerun, gegen den zuvor ein Haftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Höhe von 900 Euro vorlag.
Weil der Wohnungslose die Zahlung nicht leisten konnte, nahmen die Beamten den Mann schließlich mit und führten ihm einem Haftrichter vor.
Ein ähnliches Schicksal erlitt nur einen Tag später am Bahnhof Messe-Deutz ein 30 Jahre alter Mann aus Polen.
Beim Abgleich seiner Personendaten fiel der Polizei auf, dass er von der Staatsanwaltschaft Aachen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gesucht wurde. Auch er konnte die gegen ihn verhängte Geldstrafe in Höhe von 2750 Euro nicht bezahlen und wurde festgenommen.
Den Leverkusener erwartet nun eine Ersatzfreiheitsstrafe von 110 Tagen.
Titelfoto: Jens Büttner/dpa