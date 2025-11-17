Tatort Hauptbahnhof und Messe: Polizei gabelt gesuchte Straftäter auf

Köln - Sowohl am Hauptbahnhof als auch in Köln- Deutz sind der Polizei zuletzt zwei gesuchte Straftäter ins Netz gegangen.

Am Wochenende machte die Polizei am Hauptbahnhof und in Deutz kurzen Prozess mit zwei gesuchten Straftätern. (Symbolfoto) © Jens Büttner/dpa

Den Startschuss gab am Samstag ein 35-Jähriger aus Kamerun, gegen den zuvor ein Haftbefehl wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in Höhe von 900 Euro vorlag.

Weil der Wohnungslose die Zahlung nicht leisten konnte, nahmen die Beamten den Mann schließlich mit und führten ihm einem Haftrichter vor.

Ein ähnliches Schicksal erlitt nur einen Tag später am Bahnhof Messe-Deutz ein 30 Jahre alter Mann aus Polen.