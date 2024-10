Tödliche Schüsse in Köln: Verstorbener war mehrfach Ziel von Angriffen

Köln - Nachdem ein 32-Jähriger am Dienstagnachmittag in Köln -Kalk durch Schüsse getötet wurde , ist jetzt klar: Schon vorher war er mehrfach Ziel von Angriffen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, sicherte den Tatort und befragte Zeugen. Im Hintergrund ist ein Mercedes mit einem Einschussloch in der Heckscheibe zu sehen. © Daniel Evers

Das berichtete die Polizei am Mittwoch.

Konkret geht es um drei Fälle: In Köln-Ostheim hatten bislang Unbekannte am 29. August mit einer vollautomatischen Waffe auf ein Mehrfamilienhaus auf der Servatiusstraße geschossen, in dem sich auch der 32-Jährige öfter aufgehalten haben soll.

Ebenfalls soll es am 6. September zu Schüssen auf ein Haus in der Nähe der Wohnung des Verstorbenen in Hürth-Kalscheuren gekommen sein.

Auch die Handgranate, die am 18. September unter einem ausgebrannten BMW auf dem Uta-Renn-Platz in Köln-Ostheim entdeckt worden war, steht laut Polizeiangaben im Zusammenhang mit den Ermittlungen.