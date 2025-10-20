Tragödie in Refrath: Sohn soll eigenen Vater erstochen haben

Köln - In Bergisch Gladbach ist am Wochenende Schreckliches passiert: Ein 44-jähriger Mann soll seinen 80-jährigen Vater mit mehreren Messerstichen getötet haben.

Die Beamten fanden den 80-Jährigen tot in der Wohnung seines Sohnes. (Symbolbild) © Rene Priebe/dpa

Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Sonntag (19. Oktober) in einem Kölner Krankenhaus festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Köln vor.

Die Schwester des 44-Jährigen hatte am Samstagabend die Polizei alarmiert, weil sie ihren Vater telefonisch nicht erreichen konnte.

Die Beamten fanden den Senior tot in der Wohnung seines Sohnes im Stadtteil Refrath.