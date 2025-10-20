Tragödie in Refrath: Sohn soll eigenen Vater erstochen haben
Köln - In Bergisch Gladbach ist am Wochenende Schreckliches passiert: Ein 44-jähriger Mann soll seinen 80-jährigen Vater mit mehreren Messerstichen getötet haben.
Laut Polizei und Staatsanwaltschaft wurde der Mann am Sonntag (19. Oktober) in einem Kölner Krankenhaus festgenommen. Gegen ihn lag ein Haftbefehl des Amtsgerichts Köln vor.
Die Schwester des 44-Jährigen hatte am Samstagabend die Polizei alarmiert, weil sie ihren Vater telefonisch nicht erreichen konnte.
Die Beamten fanden den Senior tot in der Wohnung seines Sohnes im Stadtteil Refrath.
Ersten Ermittlungen zufolge soll sich der Beschuldigte selbst schwere Schnittverletzungen zugefügt haben.
Die genauen Hintergründe der Tat sind noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Rene Priebe/dpa