Überraschender Rückgang: So viele Sprengungen von Geldautomaten gab es 2025 in NRW

Düsseldorf - Lediglich 21 Sprengattacken gegen Geldautomaten hat es bislang in diesem Jahr in Nordrhein-Westfalen gegeben. Das geht aus Angaben des Landeskriminalamts (LKA) hervor.

Die Zahl der Geldautomatensprengungen in Nordrhein-Westfalen ist zurückgegangen. © Guido Schulmann/dpa

Demnach sind es so wenig Attacken wie seit fünf Jahren nicht mehr.

2020 waren es im gleichen Zeitraum (Stichtag 10. Oktober) zum Beispiel 157 Fälle, im vergangenen Jahr dann noch 25 Fälle.

Die Zahl der Sprengattacken geht seit 2024 stark zurück. Im Jahr 2023 waren es insgesamt noch 153, im vergangenen Jahr dann insgesamt 44.

Entscheidend dafür dürfte unter anderem die von Experten jahrelang geforderte Ausstattung der Geldautomaten mit Farb-Kleb-Patronen sein, die die Geldscheine bei einer Explosion einfärben und damit unbrauchbar machen.