Verkehrskontrolle führt Polizei in Kölner Hotelzimmer: Fund macht sprachlos

In Köln haben Einsatzkräfte der Polizei in der Nacht zu Mittwoch einen kuriosen Einsatzverlauf erlebt.

Von Maurice Hossinger

Köln - Nach einer zunächst routinemäßigen Verkehrskontrolle stehen Kölner Polizisten plötzlich in einem Zimmer des Maritim Hotels.

Die Ausbeute der Beamten konnte sich im Anschluss durchaus sehen lassen.
Laut einer offiziellen Mitteilung der Polizei habe man am Dienstag gegen 13.40 Uhr im Grenzhausener Weg in Köln-Gremberg einen mit zwei jungen Männern besetzten Mietwagen angehalten.

In einer im Auto liegenden Plastiktüte seien die Einsatzkräfte schließlich auf Spuren von Kokain gestoßen - außerdem ergaben sich im Rahmen der Durchsuchungen Hinweise auf ein verdächtiges Hotelzimmer in der Kölner Innenstadt.

Kurze Zeit später fanden die Beamten unter anderem fünf Kilogramm Kokain und mehrere tausend Euro im Tresor des Zimmers.

Polizisten betreten neben einigen Karnevalisten das Maritim Hotel am Heumarkt.
Einer der beiden Tatverdächtigen konnte während der Fahrzeugkontrolle fliehen, sein Begleiter (19) wurde festgenommen. Der Teenager soll noch am Mittwochnachmittag vor einen Haftrichter treten.

Nach seinem Kumpel fahndet die Polizei aktuell.

