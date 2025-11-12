Verkehrskontrolle führt Polizei in Kölner Hotelzimmer: Fund macht sprachlos

Köln - Nach einer zunächst routinemäßigen Verkehrskontrolle stehen Kölner Polizisten plötzlich in einem Zimmer des Maritim Hotels.

Die Ausbeute der Beamten konnte sich im Anschluss durchaus sehen lassen. © Polizei Köln

Laut einer offiziellen Mitteilung der Polizei habe man am Dienstag gegen 13.40 Uhr im Grenzhausener Weg in Köln-Gremberg einen mit zwei jungen Männern besetzten Mietwagen angehalten.

In einer im Auto liegenden Plastiktüte seien die Einsatzkräfte schließlich auf Spuren von Kokain gestoßen - außerdem ergaben sich im Rahmen der Durchsuchungen Hinweise auf ein verdächtiges Hotelzimmer in der Kölner Innenstadt.

Kurze Zeit später fanden die Beamten unter anderem fünf Kilogramm Kokain und mehrere tausend Euro im Tresor des Zimmers.