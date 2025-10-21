Versuchter Mord in Kölner Obdachlosenheim: Mann will Mitbewohner mit Metallkette erdrosseln
Köln - Nachdem er seinen Mitbewohner (65) mit einer Metallkette beinahe getötet hat, hat die Polizei einen 52-jährigen Bewohner der Obdachlosenunterkunft an der Annostraße in der Kölner Altstadt festgenommen.
Der Mann solle noch am Dienstag wegen versuchten Mordes einem Haftrichter vorgeführt werden, berichten die Ordnungshüter.
Demnach wird dem 52-Jährigen vorgeworfen, den 65-Jährigen am Montagnachmittag gegen 13.50 Uhr mit der Kette so lange gewürgt zu haben, bis dieser das Bewusstsein verlor.
Das beherzte Eingreifen eines 45-Jährigen rettete dem Mann letztlich jedoch das Leben: Eigenen Angaben zufolge soll dieser den Angreifer davon abgehalten haben, seinen Kontrahenten zu erdrosseln.
Die Hintergründe zu der Gewalttat sind noch unklar. Eine Mordkommission der Polizei wurde gebildet, die Ermittlungen zum Motiv aufgenommen.
