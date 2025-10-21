Versuchter Mord in Kölner Obdachlosenheim: Mann will Mitbewohner mit Metallkette erdrosseln

Köln - Nachdem er seinen Mitbewohner (65) mit einer Metallkette beinahe getötet hat, hat die Polizei einen 52-jährigen Bewohner der Obdachlosenunterkunft an der Annostraße in der Kölner Altstadt festgenommen.

Der Beschuldigte (52) wurde festgenommen und soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der Mann solle noch am Dienstag wegen versuchten Mordes einem Haftrichter vorgeführt werden, berichten die Ordnungshüter.

Demnach wird dem 52-Jährigen vorgeworfen, den 65-Jährigen am Montagnachmittag gegen 13.50 Uhr mit der Kette so lange gewürgt zu haben, bis dieser das Bewusstsein verlor.

Das beherzte Eingreifen eines 45-Jährigen rettete dem Mann letztlich jedoch das Leben: Eigenen Angaben zufolge soll dieser den Angreifer davon abgehalten haben, seinen Kontrahenten zu erdrosseln.