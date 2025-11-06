Vier Jahre Haft statt Türkei-Urlaub: Bundespolizei schnappt Gesuchten am Kölner Flughafen
Köln - Ein 50-Jähriger wollte am Mittwoch am Köln/Bonner Flughafen in einen Flieger in Richtung Istanbul (Türkei) steigen. Doch dann klickten die Handschellen.
Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilt, wurde der mazedonische Staatsangehörige bei der Ausreisekontrolle als gesuchter Straftäter identifiziert.
Demnach habe die Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem ergeben, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln vorlag.
Der Mann war zuvor wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung und Freiheitsberaubung rechtskräftig verurteilt worden.
Die Beamten nahmen ihn daher noch am Flughafen fest, führten ihn zur Dienststelle und eröffneten den Haftbefehl. Anschließend wurde er in die JVA Siegburg überstellt, wo er nun eine Freiheitsstraße von vier Jahren verbüßen muss.
Titelfoto: Marius Becker/dpa