Vier Jahre Haft statt Türkei-Urlaub: Bundespolizei schnappt Gesuchten am Kölner Flughafen

Köln - Ein 50-Jähriger wollte am Mittwoch am Köln /Bonner Flughafen in einen Flieger in Richtung Istanbul (Türkei) steigen. Doch dann klickten die Handschellen.

Die Bundespolizei nahm den gesuchten Mann in Gewahrsam. (Symbolbild) © Marius Becker/dpa

Wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilt, wurde der mazedonische Staatsangehörige bei der Ausreisekontrolle als gesuchter Straftäter identifiziert.

Demnach habe die Überprüfung seiner Personalien im Fahndungssystem ergeben, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln vorlag.

Der Mann war zuvor wegen gefährlicher Körperverletzung in Tateinheit mit Nötigung und Freiheitsberaubung rechtskräftig verurteilt worden.