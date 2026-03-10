Halbes Kilo Cannabis im Auto: Verdächtige versuchen, vor Polizei zu fliehen

Köln - Gleich zwei mutmaßliche Drogendealer sind der Polizei am Montag in Köln ins Netz gegangen.

Bei einer Fahrzeugkontrolle in Köln-Kalk entdeckte die Polizei rund ein halbes Kilogramm Cannabis im Fußraum eines Autos. © Polizei Köln

Laut den Beamten fiel ihnen gegen 20.20 Uhr ein verdächtig geparktes Auto in der Robert-Schuman-Straße auf. In dem Smart saßen zwei Männer (beide 23).

Im Fußraum auf der Beifahrerseite entdeckten die Polizisten einen Plastikbeutel mit etwa einem halben Kilogramm Cannabis.

Als die Beamten den Fund sichern wollten, ergriffen die beiden Männer plötzlich die Flucht.

Den Beifahrer konnten die Einsatzkräfte jedoch schnell festhalten und zu Boden bringen. Der Fahrer entkam zunächst, ließ allerdings seinen Personalausweis am Tatort zurück.