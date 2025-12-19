Zeuge führt Polizei auf Spur von Drogendealer, in dessen Wohnung finden sie das
Köln - Kurz nach dem Hinweis eines Zeugen haben Polizeikräfte am Mittwochabend die Bude eines mutmaßlichen Drogendealers (39) in Köln-Porz gefilzt und sämtliche Drogen sichergestellt.
Gegen 21 Uhr hatten sich die Beamten demnach Zutritt zur Wohnung des Verdächtigen in der Artilleriestraße verschafft.
Nachdem der 39-Jährige widerstandslos festgenommen werden konnte, durchsuchte man kurz darauf dessen Wohnung.
Dank freundlicher Mithilfe eines Spürhundes stellten die Beamten circa 800 Gramm Amphetamin, 150 Gramm Kokain, 14 Kilo Cannabis und Haschisch, 2,3 Kilo Ecstasy, 37 unversteuerte Stangen Zigaretten, 1900 Euro Bargeld sowie einen Taser und eine Armbrust sicher.
Gegen den mutmaßlichen Dealer wurde bereits am Donnerstag Haftbefehl erlassen, seitdem sitzt der Mann in U-Haft.
Nähere Informationen lieferte die Kölner Polizei nicht. Die Ermittlungen seien bereits gestartet und sollen mögliche Komplizen ausfindig machen.
Titelfoto: Polizei Köln