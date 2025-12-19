Zeuge führt Polizei auf Spur von Drogendealer, in dessen Wohnung finden sie das

Köln - Kurz nach dem Hinweis eines Zeugen haben Polizeikräfte am Mittwochabend die Bude eines mutmaßlichen Drogendealers (39) in Köln-Porz gefilzt und sämtliche Drogen sichergestellt.

All diese Drogen holten die Einsatzkräfte am Mittwochabend aus der Wohnung des Verdächtigen in Porz. © Polizei Köln

Gegen 21 Uhr hatten sich die Beamten demnach Zutritt zur Wohnung des Verdächtigen in der Artilleriestraße verschafft.

Nachdem der 39-Jährige widerstandslos festgenommen werden konnte, durchsuchte man kurz darauf dessen Wohnung.

Dank freundlicher Mithilfe eines Spürhundes stellten die Beamten circa 800 Gramm Amphetamin, 150 Gramm Kokain, 14 Kilo Cannabis und Haschisch, 2,3 Kilo Ecstasy, 37 unversteuerte Stangen Zigaretten, 1900 Euro Bargeld sowie einen Taser und eine Armbrust sicher.