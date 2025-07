Achtung Kölner: Diese Änderungen ab August 2025 solltet Ihr auf dem Schirm haben

Köln - Der August bringt für Kölner wieder eine Menge Veränderungen mit sich. Ob bei der Bahn, im Portemonnaie oder im Bürgeramt: Hier erfährst D u, was Dich alles erwartet.

Alles in Kürze

Auch im Fernverkehr läuft längst nicht alles rund: Großbaustellen in NRW , etwa auf den Strecken zwischen Oberhausen und Emmerich oder Bielefeld und Hannover, sorgen für Verspätungen, Zugausfälle und längere Fahrzeiten auch ab Köln.

Wie die Deutsche Bahn berichtet, kommt es im August in und um Köln erneut zu spürbaren Einschränkungen im Zugverkehr.

Der Monat August bringt 2025 bundesweit, aber auch in Köln, einige Änderungen mit sich. © 123RF/gamjai

Für Rentner gibt's bundesweit und damit auch in Köln ab August endlich mehr Geld: Die gesetzliche Rente ist zwar schon im Juli um 3,74 Prozent gestiegen, aber das volle Plus zeigt sich erst ab August auf dem Konto.

Das liegt daran, dass im Juli rückwirkend höhere Pflegebeiträge abgezogen wurden, die zum 1. Januar 2025 hätten gelten sollen.

Auch in den Bürgerämtern ändert sich was: Hier sind ab dem ersten August nur noch digitale Passfotos erlaubt. Schnelle Bilder aus dem Automaten waren also gestern.

Wer einen neuen Ausweis oder Reisepass beantragen möchte, kann sich entweder direkt beim Bürgeramt für sechs Euro knipsen lassen oder ein zertifiziertes Fotostudio nutzen. Wichtig: Für Führerscheine geht auch weiterhin das klassische Passbild.

Änderungen gibt's auch in der Ausbildungsordnung: Berufe wie Kaufmann für Büromanagement, Floristin, Justizfachangestellter, Schornsteinfegerin, Fotografin sowie Gold- und Silberschmied bekommen bundesweit neue Lehrpläne. Für Azubis in Köln bedeutet das: modernere und praxisnähere Inhalte.