Exklusiver Service für Frauen: Uber weitet Angebot im Rheinland aus

Köln - Der Fahrvermittler Uber baut sein Angebot im Rheinland aus: Künftig werden in Köln und Düsseldorf exklusive Fahrten für Frauen angeboten.

Der Fahrvermittler Uber will das Sicherheitsgefühl von weiblichen Fahrgästen sowie eigenen Mitarbeiterinnen stärken und führt dafür im Rheinland einen speziellen Service ein. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Mit der Option "Women Drivers" haben Frauen ab sofort die Möglichkeit, Fahrten ausschließlich bei Uber-Fahrerinnen zu buchen. Auf diese Weise soll das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste gesteigert werden, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit.

Um den Service nutzen zu können, müssen Kundinnen ihr Geschlecht einmalig in der Uber-App angeben. Der Fahrvermittler weist allerdings darauf hin, dass es insbesondere am Anfang noch zu Anlaufschwierigkeiten und höheren Wartezeiten kommen könne.

"Mit wachsender Verfügbarkeit von Fahrerinnen wird sich dies kontinuierlich verbessern", ist sich Uber-Deutschland-Chef Christoph Wegler aber sicher.

Damit dies gelingt, will der Fahrvermittler künftig auch die Attraktivität für die eigenen Mitarbeiterinnen steigern. Künftig können nämlich auch die Fahrerinnen angeben, dass sie ausschließlich andere Frauen befördern wollen.

"Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem sich Fahrerinnen wohl und wertgeschätzt fühlen. Die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wen man befördert, ist dafür ein wichtiger Baustein", begründet Wegler das neue Angebot.