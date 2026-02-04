Exklusiver Service für Frauen: Uber weitet Angebot im Rheinland aus
Köln - Der Fahrvermittler Uber baut sein Angebot im Rheinland aus: Künftig werden in Köln und Düsseldorf exklusive Fahrten für Frauen angeboten.
Mit der Option "Women Drivers" haben Frauen ab sofort die Möglichkeit, Fahrten ausschließlich bei Uber-Fahrerinnen zu buchen. Auf diese Weise soll das Sicherheitsgefühl der Fahrgäste gesteigert werden, teilt das Unternehmen am Mittwoch mit.
Um den Service nutzen zu können, müssen Kundinnen ihr Geschlecht einmalig in der Uber-App angeben. Der Fahrvermittler weist allerdings darauf hin, dass es insbesondere am Anfang noch zu Anlaufschwierigkeiten und höheren Wartezeiten kommen könne.
"Mit wachsender Verfügbarkeit von Fahrerinnen wird sich dies kontinuierlich verbessern", ist sich Uber-Deutschland-Chef Christoph Wegler aber sicher.
Damit dies gelingt, will der Fahrvermittler künftig auch die Attraktivität für die eigenen Mitarbeiterinnen steigern. Künftig können nämlich auch die Fahrerinnen angeben, dass sie ausschließlich andere Frauen befördern wollen.
"Wir wollen ein Umfeld schaffen, in dem sich Fahrerinnen wohl und wertgeschätzt fühlen. Die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, wen man befördert, ist dafür ein wichtiger Baustein", begründet Wegler das neue Angebot.
"Women Drivers"-Angebot seit Mai 2025 in Berlin, Frankfurt und München im Einsatz
"Women Drivers" wurde seit Mai 2025 in den drei deutschen Metropolen Berlin, Frankfurt und München getestet - mit großem Erfolg: "Die Resonanz in unseren drei Pilotstudien war im letzten Jahr enorm gut. Nutzerinnen und Fahrerinnen haben uns bestätigt: Diese Option bringt echten Mehrwert", betont Wegler.
Uber bietet seine Dienste inzwischen in über 70 deutschen Städten an. Ob und wann das neue Angebot für Frauen noch in weiteren Destinationen ausgerollt werden wird, teilt das Unternehmen nicht mit.
