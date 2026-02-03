Teilzeit in NRW im Trend: So viele Beschäftigte arbeiteten 2025 nicht mehr voll
Von Christian Rothenberg
Düsseldorf - Knapp ein Drittel der Erwerbstätigen in Nordrhein-Westfalen hat im vergangenen Jahr in Teilzeit gearbeitet.
Die Teilzeitquote lag im Juni 2025 bei 30,4 Prozent, wie das Landesstatistikamt IT.NRW mitteilte. Der Anteil ist seit 2015 um 4,7 Prozentpunkte gestiegen.
In NRW waren im vergangenen Sommer demnach rund 550.100 Männer teilzeitbeschäftigt und etwa 1,7 Millionen Frauen.
Bei Männern stieg die Zahl seit 2015 um gut 63 Prozent, bei Frauen um mehr als 28 Prozent. Jede zweite weibliche Beschäftigte arbeitete zuletzt in Teilzeit, bei Männern war es jeder Siebte.
Auch regional zeigen sich große Unterschiede. Am höchsten lag die Teilzeitquote im vergangenen Jahr in der Gemeinde Sonsbeck im Kreis Wesel, wo sie mehr als 51 Prozent betrug. Die niedrigsten Werte verzeichneten die Städte Rheda-Wiedenbrück (15,6 Prozent) und Verl (15,8 Prozent).
Insgesamt hatten in NRW zum Stichtag 30. Juni 2025 rund 7,3 Millionen Personen eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung.
Wie das Statistische Bundesamt jüngst mitteilte, arbeiten viele Menschen in Deutschland freiwillig in Teilzeit. Gründe sind mehr Zeit für die Betreuung von Kindern und anderen Angehörigen sowie Fortbildung und Studium oder Probleme durch Krankheiten und Behinderungen.
