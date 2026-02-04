"Nicht mehr zeitgemäß": Das stört Jacques Tilly an Karnevalsumzügen

Düsseldorf/Köln - Der bekannte Karnevalist und Wagenbauer Jacques Tilly (62) hat sich gegen Pferde bei Karnevalsumzügen ausgesprochen.

Auch in Köln sind Pferde jedes Jahr Bestandteil des Rosenmontagsumzugs. © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich bin gegen den Einsatz von Pferden in den Rosenmontagszügen. Das ist nicht mehr zeitgemäß", sagte Tilly laut einer Mitteilung der Tierrechtsorganisation PETA.

"Der Künstler möchte mit seinem Statement die Kommunalpolitik und die Karnevalsvereine in die Pflicht nehmen, endlich dem Schutz der Pferde und der Sicherheit der Menschen Priorität einzuräumen", teilt PETA mit.

Die Tiere seien bei den Umzügen "erheblichem Stress und Leiden ausgesetzt. Gefährliche Szenen, bei denen ein Durchgehen der Pferde nur mit Gewalt oder Glück gerade noch verhindert werden kann, sind keine Seltenheit."

PETA fordert den Angaben nach Kommunalpolitiker in Köln, Düsseldorf und anderen Städten auf, von ihren rechtlichen Möglichkeiten Gebrauch zu machen und Pferdeeinsätze bei Umzügen aus Gründen der Gefahrenabwehr zu untersagen.

Es handele sich dabei um Missbrauch. Etwa in Bonn werden aus Tierwohl- und Sicherheitsgründen bereits keine Pferde mehr eingesetzt.