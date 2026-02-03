Viel befahrene Autobahn-Brücke nach Sperrung wieder einspurig nutzbar

Essen/Düsseldorf - Die wegen Schäden gesperrte Ruhrtalbrücke auf der A52 in Richtung Essen soll im Laufe des Mittwochs einspurig wieder für den Verkehr geöffnet werden.

Die Ruhrtalbrücke wird laut Autobahn GmbH täglich von fast 80.000 Fahrzeugen genutzt. © Christoph Reichwein/dpa

Das kündigte ein Sprecher der Autobahn GmbH an. Die Reparaturarbeiten kämen planmäßig voran.

Allerdings sei ein Tempolimit von 40 oder 60 Kilometern pro Stunde an der schadhaften Stelle zwischen dem Autobahnkreuz Breitscheid und Essen-Kettwig geplant. Eine Uhrzeit für die Öffnung stehe bisher nicht fest.

Schadhafte Stellen an der sogenannten Übergangskonstruktion der Brücke seien mit Metallrampen ("Fly-over-Platten") abgedeckt worden. Gleichzeitig habe die Reparatur der Konstruktion begonnen.

Während der Sperrung gibt es ausgeschilderte Umleitungen über das Autobahnkreuz Duisburg-Kaiserberg. Dort habe sich die Verkehrslast erhöht, die Situation sei aber nicht dramatisch. "Wir hatten keinen Kollaps", sagte der Sprecher.

Die A52 ist eine zentrale Pendlerverbindung zwischen dem Rheinland und dem Ruhrgebiet. Die Ruhrtalbrücke wird laut Autobahn GmbH täglich von fast 80.000 Fahrzeugen genutzt.