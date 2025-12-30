"Fand das total eklig": Opfer spricht über die Silvesternacht vor zehn Jahren

Köln - Massenhafte Straftaten und sexuelle Übergriffe auf Frauen erschütterten Köln zum Jahreswechsel 2015/16. Am Mittwoch jähren sich die widerlichen Vorfälle der Silvesternacht zum zehnten Mal.

In diesem Jahr jährt sich die schreckliche Silvesternacht in Köln zum zehnten Mal. © Markus Boehm/dpa

"Was ich vor zehn Jahren erlebt habe, beeinflusst mein Denken seitdem sehr stark" verrät ein Opfer der Nacht gegenüber dem "Express".

Auch zehn Jahre nach der besagten Nacht erinnere sie sich immer noch daran, wie es damals roch und an die Geräusche.

"Ich weiß noch, wie ich angefasst wurde, wie mich diese Männer angeguckt haben, wie hilflos ich mir vorkam. Ich fand das total eklig. Das alles sind meine Gefühle."

Das alles habe sogar dafür gesorgt, dass sie Vorbehalte gegenüber dem Partner einer guten Freundin gehabt habe. Der Grund: Er habe nordafrikanische Wurzeln gehabt.

"Es ist mir anfangs schwergefallen, ihn in unseren engsten Freundeskreis zu lassen", gesteht das Opfer, welches anonym bleiben möchte.

Der Mann sei zwar ein herzensguter Mensch gewesen, dennoch habe sie tief in ihrem Inneren Vorbehalte gegenüber ihm gehabt.