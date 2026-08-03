6000 Quadratmeter in Flammen: Feuerwehr muss zu Böschungsbrand neben Autobahn ausrücken

Köln - Ein Böschungsbrand an der A559 hat die Kölner Feuerwehr in der Nacht zu Montag in Atem gehalten.

Die Feuerwehr war mit rund 70 Einsatzkräften vor Ort. © Daniel Evers

Um 23.13 Uhr am späten Sonntagabend wurden die Brandbekämpfer zu dem Einsatz auf Höhe der Anschlussstelle Gremberghoven gerufen. "Zwischen der Autobahn und einer angrenzenden Kiesgrube brannte die Vegetation auf einer Fläche von rund 6000 Quadratmetern", berichtet die Feuerwehr am Montag.

Weil die Brandstelle für die Einsatzfahrzeuge unzugänglich war und noch dazu vor Ort keine ausreichende Löschwasserversorgung sichergestellt werden konnte, gestalteten sich die Löscharbeiten aufwendig.

Zunächst erkundeten Fußtrupps daher die Lage, unterstützt durch eine Feuerwehr-Drohne.

Anschließend gingen die Floriansjünger mit Löschrucksäcken und fünf Strahlrohren ausgestattet gegen die Flammen vor. Parallel dazu wurde ein Pendelverkehr mit Tankfahrzeugen eingerichtet, um genügend Löschwasser zur Einsatzstelle zu transportieren.