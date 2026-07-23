Feld fängt Feuer: Rauch breitet sich aus - Feuerwehr warnt
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Köln - Ein Bodenfeuer sorgt in Teilen von Köln für eine großräumige Rauchausbreitung. Die Feuerwehr warnt.
Im Bereich Immendorf - Gondorf und Umgebung komme es durch das Feuer zu Geruchsbelästigung und Rauchausbreitung, wie die Feuerwehr mitteilt. Auch die Warnapp NINA hat eine Warnung herausgegeben.
Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.
Auslöser des Ganzen ist Bodenfeuer auf einem Feld, wie die Kölner Feuerwehr zudem erklärt.
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Titelfoto: Marijan Murat/dpa