Feld fängt Feuer: Rauch breitet sich aus - Feuerwehr warnt

Köln - Ein Bodenfeuer sorgt in Teilen von Köln für eine großräumige Rauchausbreitung. Die Feuerwehr warnt.

Die Kölner Feuerwehr ist zu einem Brand auf einem Feld gerufen worden. (Symbolbild) © Annette Riedl/dpa/dpa-tmn, Marijan Murat/dpa (Bildmontage)

Im Bereich Immendorf - Gondorf und Umgebung komme es durch das Feuer zu Geruchsbelästigung und Rauchausbreitung, wie die Feuerwehr mitteilt. Auch die Warnapp NINA hat eine Warnung herausgegeben.

Anwohner werden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten und Lüftungs- und Klimaanlagen abzuschalten.

Auslöser des Ganzen ist Bodenfeuer auf einem Feld, wie die Kölner Feuerwehr zudem erklärt.

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