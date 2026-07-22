Große Rauchwolke über Köln: Feuerwehreinsatz an Mehrfamilienhaus in Sülz

Köln - Die Feuerwehr musste am Dienstagnachmittag zu einem Großeinsatz nach Köln -Sülz ausrücken. Eine Photovoltaikanlage war in Brand geraten.

Unter anderem rückten die Einsatzkräfte der Kölner Feuerwehr mit einer Drehleiter zum Brand in der Simmerer Straße in Sülz an. © Erftkreis News/Alexander Franz

Nach Angaben der Brandbekämpfer gingen die ersten Notrufe gegen 17 Uhr ein.

Demnach wurde der Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Simmerer Straße, das sich aktuell im Umbau befindet, durch die Flammen erheblich beschädigt.

"Die Löscharbeiten sind aufwendig, da im Dach alle Glutnester ausfindig gemacht werden müssen", berichtete die Feuerwehr zudem via Instagram. Verletzte soll es jedoch nicht gegeben haben.

Durch die erhebliche Rauchentwicklung löste die Feuerwehr zudem eine NINA-Warnung aus. Anwohnerinnen und Anwohner wurden in diesem Zuge dazu aufgefordert, Türen und Fenster geschlossen zu halten sowie Klimaanlagen und Lüftungen auszuschalten.