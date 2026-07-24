Feld in Flammen, Schuppen zerstört: Ein Mensch bei Feuer in Köln verletzt
Von Malin Wunderlich
Köln - Bei einem großräumigen Feldbrand im Kölner Süden ist mindestens ein Mensch leicht verletzt worden.
Insgesamt 100 Einsatzkräfte waren am Donnerstagabend im Stadtteil Immendorf vor Ort, um die Flammen zu bekämpfen, wie die Feuerwehr mitteilte.
Wegen der raschen Ausbreitung des Feuers und der massiven Rauchentwicklung mussten angrenzende Gebäude evakuiert werden.
Die Einsatzkräfte brachten Anwohner aus dem Gefahrenbereich in Sicherheit. Drei Anwohner wurden demnach wegen Rauchgasinhalation untersucht, darunter eine Person, die ins Krankenhaus gebracht wurde.
Insgesamt sei eine Fläche von etwa fünfeinhalb Hektar abgebrannt und ein Schuppen durch das Feuer zerstört worden. Die Ausbreitung des Brandes auf Wohngebäude konnte laut Feuerwehr verhindert werden.
Bei der Eindämmung des Feuers bekamen die Einsatzkräfte Unterstützung von einem benachbarten Landwirt. Mit seinem Traktor habe er eine Brandschneise in das Feld gezogen und den Feuerwehrleuten damit mehr Zeit für die Einleitung der Löscharbeiten verschafft, hieß es.
Titelfoto: Feuerwehr Köln/dpa