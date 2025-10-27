Asiatische Hornissen bedrohen Kindergarten: Feuerwehr im Einsatz

Köln - Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr Köln am Sonntagmittag (26. Oktober). Ein riesiges Hornissennest versetzte die Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft.

Die Feuerwehr Köln wurde zu einem ungewöhnlichen Einsatz gerufen. © Bildmontage: Stadt Köln

Wie die Feuerwehr berichtet hat, wurde man gemeinsam mit dem Ordnungsamt zu einem Einsatz in die Alteburger Straße gerufen.

Grund dafür war ein riesiges Hornissennest, welches sich gegenüber von einem Kindergarten in einem Straßenbaum - in etwa sieben bis acht Metern Höhe - gebildet hatte. Aufgefallen war dies nur, da der Baum inzwischen sein Laub verloren hatte.

"Da es sich um die asiatische Hornisse handelte, eine invasive Art, wurde schnell gehandelt", erklärten die Behörden in einer Pressemitteilung. Zumal der Kindergarten am Montag wieder öffnen wollte.

Mit der Unterstützung eines erfahrenen Imkers, der per Drehleiter hochgefahren wurde, konnte das Hornissennest sicher abgesaugt und entfernt werden.