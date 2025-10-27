Asiatische Hornissen bedrohen Kindergarten: Feuerwehr im Einsatz
Köln - Ungewöhnlicher Einsatz für die Feuerwehr Köln am Sonntagmittag (26. Oktober). Ein riesiges Hornissennest versetzte die Einsatzkräfte in Alarmbereitschaft.
Wie die Feuerwehr berichtet hat, wurde man gemeinsam mit dem Ordnungsamt zu einem Einsatz in die Alteburger Straße gerufen.
Grund dafür war ein riesiges Hornissennest, welches sich gegenüber von einem Kindergarten in einem Straßenbaum - in etwa sieben bis acht Metern Höhe - gebildet hatte. Aufgefallen war dies nur, da der Baum inzwischen sein Laub verloren hatte.
"Da es sich um die asiatische Hornisse handelte, eine invasive Art, wurde schnell gehandelt", erklärten die Behörden in einer Pressemitteilung. Zumal der Kindergarten am Montag wieder öffnen wollte.
Mit der Unterstützung eines erfahrenen Imkers, der per Drehleiter hochgefahren wurde, konnte das Hornissennest sicher abgesaugt und entfernt werden.
Feuerwehr überrascht von Größe des Nests
Das Nest sei so groß gewesen, dass selbst ein normaler Müllsack nicht ausgereicht habe, sodass die Feuerwehrleute nachlegen mussten.
Insgesamt seien nach Schätzung des Imkers mehrere tausend Hornissen entfernt worden - darunter zahlreiche Königinnen.
Während des gesamten Einsatzes musste die Alteburger Straße kurzzeitig gesperrt werden. Gegen 15.45 Uhr war jedoch alles wieder sicher und die Sperrung konnte aufgehoben werden.
Titelfoto: Bildmontage: Stadt Köln