Feueralarm in Leverkusen! Akkubrand führt zu Großeinsatz - Warnapp ausgelöst

Leverkusen - Ein brennender Akku hat in einem Wohngebiet in Leverkusen-Atzlenbach zu einem Großeinsatz der Feuerwehr geführt.

Die Feuerwehr war mit 130 Kräften im Einsatz. (Symbolbild) © Christoph Reichwein/dpa

Die Leitstelle sei am Dienstagabend gegen 19.58 Uhr zu der gemeldeten Adresse alarmiert worden, wie die Feuerwehr mitteilt.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte habe die Garage demnach bereits in Vollbrand gestanden. Weil die Flammen außerdem bereits auf das angrenzende Wohnhaus übergegriffen hatten, wurden außerdem weitere Brandbekämpfer nachgeordert. Zudem wurde aufgrund der starken Rauchentwicklung die NINA-Warnapp ausgelöst.

Aufgrund der schwierigen Löschwasserversorgung vor Ort wurden zudem Großtanklöschfahrzeuge angefordert. Darüber hinaus wurde ein in der Nähe befindlicher Fluss als weitere Löschwasserquelle genutzt.

Die Garage sowie das zugehörige Wohnhaus wurden bei dem Feuer dennoch komplett zerstört. Zudem wurde ein angrenzendes Gebäude beschädigt.