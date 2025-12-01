Großeinsatz: Pfefferspray-Attacke sorgt für mehr als 20 verletzte Schüler

Köln - Am Berufskolleg im Perlengraben in der Kölner Innenstadt gibt es einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. In der Schule soll es eine Pfefferspray-Attacke gegeben haben.

An einem Berufskolleg in Köln gibt es einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr. (Symbolbild) © Hendrik Schmidt/dpa

Demnach seien die Einsatzkräfte um kurz vor 11 Uhr alarmiert worden, da eine bislang unbekannte Person in dem Berufskolleg Pfefferspray versprüht haben soll und mehrere Schüler über Beschwerden geklagt hatten.

"Derzeit haben wir mehr als 20 verletzte Schüler und Schülerinnen, die von der Feuerwehr vor Ort versorgt werden", bestätigte ein Sprecher der Kölner Polizei auf Nachfrage von TAG24.

Wer das Reizgas in der Schule versprüht hat, ist noch nicht geklärt. "Ob es ein Schüler oder jemand anderes gewesen ist, können wir derzeit noch nicht sagen", so der Polizeisprecher weiter.

Bereits vor rund zwei Wochen hatte es einen ähnlichen Vorfall an einer Gesamtschule am Raderthalgürtel in Köln gegeben.

