Brand in Mehrfamilienhaus: Person rettet sich selbst

In Köln-Kalk hat es in der Nacht zum Freitag einen Brand in einem Mehrfamilienhaus gegeben.

Von Maurice Hossinger

Köln - In einem Mehrfamilienhaus in Humboldt-Gremberg hat es in der Nacht zum Freitag einen starken Brand gegeben.

Durch das Feuer wurden die Fenster der betroffenen Wohnung geborsten.
Durch das Feuer wurden die Fenster der betroffenen Wohnung geborsten.  © Patrick Schüller

Der Feuerwehr zufolge hatten sich Zeugen gegen 2.30 Uhr gemeldet und vom Feuer berichtet.

Demnach soll sich zum Zeitpunkt der Erstmeldung noch eine Person im betroffenen Gebäude aufgehalten haben.

Kurz nach Eintreffen der Rettungskräfte wurde hingegen klar, dass sich die Person in der Zwischenzeit selbstständig ins Freie retten konnte.

Feuer in Einfamilienhaus: Zwei Bewohner verletzt, zwei Haustiere tot
Köln Feuerwehreinsatz Feuer in Einfamilienhaus: Zwei Bewohner verletzt, zwei Haustiere tot

Insgesamt war die Feuerwehr mit 46 Einsatzkräften vor Ort, um dem Feuer im zweiten Obergeschossen Herr zu werden.

Die Feuerwehr kämpfte mit mehr als 40 Einsatzkräften gegen das Feuer im 2. Stock.
Die Feuerwehr kämpfte mit mehr als 40 Einsatzkräften gegen das Feuer im 2. Stock.  © Patrick Schüller

Noch ist allerdings nicht klar, was das Feuer ausgelöst haben könnte. Die Ermittlungen der Polizei sollen darüber in nächster Zeit aufklären.

Titelfoto: Patrick Schüller

Mehr zum Thema Köln Feuerwehreinsatz: