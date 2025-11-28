Brand in Mehrfamilienhaus: Person rettet sich selbst
Köln - In einem Mehrfamilienhaus in Humboldt-Gremberg hat es in der Nacht zum Freitag einen starken Brand gegeben.
Der Feuerwehr zufolge hatten sich Zeugen gegen 2.30 Uhr gemeldet und vom Feuer berichtet.
Demnach soll sich zum Zeitpunkt der Erstmeldung noch eine Person im betroffenen Gebäude aufgehalten haben.
Kurz nach Eintreffen der Rettungskräfte wurde hingegen klar, dass sich die Person in der Zwischenzeit selbstständig ins Freie retten konnte.
Insgesamt war die Feuerwehr mit 46 Einsatzkräften vor Ort, um dem Feuer im zweiten Obergeschossen Herr zu werden.
Noch ist allerdings nicht klar, was das Feuer ausgelöst haben könnte. Die Ermittlungen der Polizei sollen darüber in nächster Zeit aufklären.
Titelfoto: Patrick Schüller