Feuer in Einfamilienhaus: Zwei Bewohner verletzt, zwei Haustiere tot

Zülpich - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Zülpich (Kreis Euskirchen) bei Köln wurden zwei Bewohner verletzt. Für ihre beiden Haustiere kam jede Hilfe zu spät.

Die Feuerwehr rückte am Dienstagnachmittag zu dem Einfamilienhaus in Zülpich aus. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch berichtet, wurde die Feuerwehr gegen 15.30 Uhr am Dienstagnachmittag zu dem Feuer in der Niederberger Straße alarmiert.

Eine 20-jährige Bewohnerin sowie ein 53-Jähriger wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Ein Hund sowie eine Katze, die sich während des Einsatzes noch im Haus befunden hatten, starben.

Wie es zu dem Feuer kam, ist aktuell noch unklar. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen.

Ersten Erkenntnissen zufolge soll sich allerdings eine Tüte mit Holzpellets im Eingangsbereich aus noch unbekannter Ursache entzündet haben.