Großeinsatz nach Brand in Seniorenheim: Pflegerin wird zur Retterin

Grevenbroich - Bei einem Brand in einem Seniorenheim in Grevenbroich (Rhein-Kreis Neuss) kam es in der Nacht zu Sonntag zu einem Großeinsatz der Feuerwehr . Zeitweise waren 100 Helfer im Einsatz, um Menschen zu retten und den Brand zu bekämpfen.

Die vom Brand betroffene Wohnung im Erdgeschoss ist vorerst nicht mehr bewohnbar. © Patrick Schüller

Um kurz nach Mitternacht war im Seniorenheim ein Feuer in einem Zimmer im Erdgeschoss der Einrichtung ausgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Eine Pflegerin rettete den Bewohner des betroffenen Zimmers vor den Flammen.

Die Feuerwehr brachte die beiden ins Freie. Zwei weitere Bewohner sowie das Personal waren bereits in Sicherheit.

Die Helfer löschten das brennende Zimmer und kontrollierten die anderen Bereiche des Heims.

Insgesamt mussten vier Menschen nach dem Brand im Krankenhaus behandelt werden.