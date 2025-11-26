"Hier fliegt uns alles um die Ohren!": Brandursache für Großeinsatz in Köln wohl geklärt

Köln - Die Feuerwehr musste am Dienstagabend zu einem Großeinsatz in den Kölner Süden ausrücken. Jetzt ist klar: Ein Kamin soll die Flammen verursacht haben.

Insgesamt waren rund 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. © Daniel Evers

Wie die Brandbekämpfer auf TAG24-Nachfrage mitteilten, war es in Köln-Weiß gegen 18.30 Uhr zu einem Feuer in einem Reihenmittelhaus in der Straße "Auf dem Klemberg" gekommen.

Bei Ankunft der Feuerwehr stand das Haus bereits in Vollbrand, sodass die Flammen auf das Dach des Hauses übergegriffen hatten und auch das Nachbargebäude in Brand steckten.

Nun steht fest: Ein Kaminfeuer soll das Flammeninferno verursacht haben. "Hinweise auf vorsätzliche Brandstiftung liegen derzeit nicht vor", teilte die Polizei mit.

Laut Feuerwehrsprecher Ulrich Laschet gab es eine schwer verletzte Person (68). Diese wurde mit einer mutmaßlichen Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Erschwert wurden die Löscharbeiten davon, dass in dem Reihenhaus offenbar illegales Feuerwerk gelagert worden sein soll. "Hier fliegt uns jetzt sozusagen alles um die Ohren", berichtete Laschet am Abend.

Die Nachlöscharbeiten zogen sich deshalb in die Länge und dauerten bis in die frühen Morgenstunden. Beide Gebäude sind vorerst nicht mehr bewohnbar.