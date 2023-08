24.08.2023 09:48 Wohnung in Köln-Zollstock fängt Feuer: Bewohnerin schwer verletzt

In Köln-Zollstock kam es am Donnerstagmorgen zu einem schweren Brand in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses.

Von Maurice Hossinger

Köln - In Köln-Zollstock hat es in den frühen Morgenstunden des heutigen Donnerstags einen starken Wohnungsbrand gegeben. Ein Bewohner konnte sich selbständig vor den Flammen retten. Via Drehleiter retteten Feuerwehrleute zwei Personen aus dem zweiten Obergeschoss. (Symbolbild) © Britta Pedersen/dpa Nach Angaben der Polizei meldeten sich gegen 7.40 Uhr erste Anwohner und berichteten den Einsatzkräften von der starken Rauchentwicklung im ersten Obergeschoss. Das berichtet der Kölner Stadt-Anzeiger. Auch der Sprecher der Feuerwehr sprach von einer dramatischen Ausgangslage auf der Klüsserather Straße. "Die Wohnung im ersten Obergeschoss stand bereits im Vollbrand." Zwar konnte sich die Bewohnerin der betroffenen Wohnung ins Freie retten, zog sich aber dennoch schwere Brandverletzungen zu. Köln Feuerwehreinsatz Feuer auf Kölner Schrottplatz: Anwohner sollen Türen und Fenster geschlossen halten Zwei weitere Personen wurden per Drehleiter aus der Wohnung im zweiten Obergeschoss gerettet. Sechs Personen seien insgesamt leicht verletzt worden. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist bislang noch unklar. Aktuell sind die Rettungskräfte mit Nachlöscharbeiten beschäftigt.

Titelfoto: Britta Pedersen/dpa