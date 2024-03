Dachbrand in Frechen löst Großeinsatz der Feuerwehr aus

Frechen - In der Nacht zum heutigen Sonntag wurde die Frechener Feuerwehr zu einem Dachbrand in der Bartmannstraße gerufen. Verletzt wurde niemand.

In der Nacht zu Sonntag mussten rund 50 Einsatzkräfte der Frechener Feuerwehr zu einem Großeinsatz in der Bartmannstraße ausrücken. © Patrick Schüller

Wie die Feuerwehr am Sonntag mitteilt, gingen gegen 23.36 Uhr die ersten Notrufe in der Leitstelle ein.

Als die Einsatzkräfte am Brandort in der Bartmannstraße eintrafen, schlugen aus der obersten Etage eines Wohnhauses bereits Flammen aus dem Fenster. Die Bewohner des Hauses hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits selbstständig in Sicherheit gebracht und standen vor dem Gebäude.

Um den Brand zu bekämpften, versammelte sich ein Löschtrupp unter schwerem Atemschutz im Inneren des Hauses. Von außen wurde zudem das Hubrettungsgerät in Stellung gebracht und die Dachhaut geöffnet, um bei den Löscharbeiten zu unterstützen.

Weil die Gefahr bestand, dass das Feuer auch auf Nachbarhäuser übergreift, evakuierten die Feuerwehrleute auch die Bewohner der umliegenden Gebäude. Zudem wurden die Dächer der Häuser kontrolliert.