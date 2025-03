Dachstuhl brennt lichterloh - Feuerwehr mit Großaufgebot im Einsatz

Köln - Die Kölner Feuerwehr musste am Donnerstagabend zu einem Einsatz nach Köln -Lind ausrücken. Ein Dachstuhl stand in Flammen.

Insgesamt 55 Einsatzkräfte der Kölner Feuerwehr waren am Donnerstagabend in Lind im Einsatz. © Marius Fuhrmann

Die insgesamt 55 Einsatzkräfte wurden gegen 21 Uhr zu dem Reihenhaus in der Straße "Im Linder Bruch" gerufen. Das berichtet die Feuerwehr gegenüber TAG24.

Demnach habe der Dachstuhl bei Eintreffen der Feuerwehrleute schon lichterloh in Flammen gestanden. Die Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes hatten sich zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits selbstständig in Sicherheit gebracht.

Problematisch war hingegen die enge Bebauung vor Ort. Dadurch mussten die Einsatzfahrzeuge durch schmale Gassen rangiert werden, was erheblich Zeit kostete.

Schließlich gelang es aber, mit einer Drehleiter rückwärts in die Straße "Am Linder Kreuz" zu fahren. Hierüber konnte die Rückseite des brennenden Wohnhauses gelöscht werden. Parallel dazu waren weitere Feuerwehrtrupps an der Vorderseite des Gebäudes sowie im Inneren im Einsatz.