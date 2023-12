26.12.2023 11:22 Dichte Rauchschwaden ziehen über Kölner Stadtteile - Feuerwehr warnt Anwohner

In Köln-Junkersdorf sind am Dienstag Strohballen in Brand geraten. Die Feuerwehr musste anrücken - Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten.

Von Laura Miemczyk

Köln - Die Kölner Feuerwehr ist am zweiten Weihnachtstag zu einem Brand auf einem Feld im Stadtteil Junkersdorf ausgerückt. Anwohner wurden vor der starken Rauchausbreitung gewarnt. Die Feuerwehr rückte am Dienstagmorgen zu dem Brand auf einem Feld in Junkersdorf an. Auch das Technische Hilfswerk unterstützte die Kameraden. (Symbolbild) © 123rf/huettenhoelscher Wie ein Polizeisprecher erklärte, waren die Einsatzkräfte am frühen Dienstagmorgen zu einem Feld an der Bachemer Landstraße/Toyota-Allee alarmiert worden, nachdem dort Strohballen auf einer Fläche von rund 80 Quadratmetern in Brand geraten waren. Dichte Rauchschwaden zogen demnach bis zum Kölner Stadtwald und zum Decksteiner Weiher, sodass die Feuerwehr eine amtliche Gefahrenmitteilung für den Stadtteil Junkersdorf und angrenzende Bereiche herausgab. Anwohner sollten Türen und Fenster geschlossen halten. Mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks mussten die Einsatzkräfte die Ballen mithilfe eines Radladers auseinanderziehen, ehe Flammen und Glut vollständig abgelöscht werden konnten. Köln Feuerwehreinsatz Dramatischer Brand: Rauch schließt Bewohner ein - Feuerwehr rettet mehrere Menschen Der Einsatz dauerte bis zu Dienstagvormittag an. Nach ersten Informationen wurde niemand verletzt. Die Ursache für das Feuer blieb zunächst unklar.

