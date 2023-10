Dramatischer Brand: Rauch schließt Bewohner ein - Feuerwehr rettet mehrere Menschen

Köln - Am Dienstagabend ist die Kölner Feuerwehr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Stadtteil Humboldt/Gremberg ausgerückt. Sieben Menschen wurden verletzt. Die Kameraden mussten mehrere Bewohner aus dem verrauchten Gebäude retten.

Das Feuer war am Dienstagabend in einer Garage im Kölner Stadtteil Humboldt/Gremberg ausgebrochen. © Daniel Evers/Wuppervideo

Wie ein Feuerwehrsprecher mitteilte, waren die Kräfte am Abend gegen 17.40 Uhr in die Poll-Vingster-Straße alarmiert worden, nachdem es dort in einer Garage, die in ein Mehrfamilienhaus integriert ist, zu einem Brand gekommen war.

Der Rauch zog rasch ins Treppenhaus des Gebäudes und schloss die Bewohner somit in ihren Wohnungen ein - eine Flucht ins Freie war für die Menschen unmöglich!

So begannen die Feuerwehrkräfte umgehend mit den Rettungsmaßnahmen und schafften insgesamt sieben Menschen mithilfe einer Drehleiter aus dem verrauchten Haus ins Freie.

Gleichzeitig kämpften weitere Kameraden gegen die Flammen in der Garage an und brachten das Feuer schließlich unter Kontrolle.

Insgesamt erlitten sieben Personen eine Rauchgasvergiftung und wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Zur Brandursache lagen am Dienstagabend zunächst keine Informationen vor. Auch die Schadenshöhe ist ungewiss.