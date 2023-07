22.07.2023 11:40 Erdgeschoss-Wohnung fängt plötzlich Feuer - Sieben Personen verletzt

Bei einem Wohnungsbrand in Köln-Kalk am Samstagmorgen sind sieben Personen verletzt worden. Zwei von ihnen mussten in ein Krankenhaus.

Von Maurice Hossinger

Köln - Im Stadtteil Kalk hat sich am heutigen Samstagmorgen ein schlimmer Wohnungsbrand ereignet. Sieben Personen wurden verletzt, zwei von ihnen mussten mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den Brand unter Kontrolle bringen. © Britta Pedersen/dpa Wie die Polizei mitteilte, sei das Feuer aus bislang ungeklärten Gründen im Erdgeschoss entfacht. Ob es sich bei den sieben leicht verletzten Personen um eine Familie handelt, konnten die Einsatzkräfte noch nicht sagen. Die betroffene Wohnung sei infolge des Brands vorerst nicht mehr bewohnbar, hieß es. Die Stadt will die Anwohnenden nun anderweitig unterkriegen. Mehr dazu in Kürze bei TAG24.

Titelfoto: Britta Pedersen/dpa